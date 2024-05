Ce poveste! A renunțat la karate să devină campioană la triatlon La 14 ani, Tunde Crișan a caștigat primul Campionat de SuperSprint la care a participat, invingand și fete de 21 de ani. Ea este antrenata de tatal sau și inainte sa se apuce de inot, bicicleta și alergare a practicat karate. Tunde Crișan, o triatlonista de doar 14 ani, este caștigatoarea Campionatului de SuperSprint! La Calarași, acolo unde s-a desfașurat concursul, Tunde a fost una dintre cele mai tinere participante din competiție. „Ma simt foarte bine, chiar imi doream sa ies pe primul loc. Este prima oara, cand concurez cu fete așa mari și caștig” – Tunde Crișan, campioana naționala in proba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

