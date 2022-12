Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Luchian Mihalea e comemorat azi, 15 decembrie, in ziua in care ar fi implinit 71 de ani. Pe pagina de Facebook a Teatrului de Revista „Constantin Tanase’ au fost publicate imagini de colecție, din tinerețea artistului, dar și urmatorul text: „Ioan Luchian Mihaela, Oanta, cum era alintat de apropiati,…

- Exercițiu antiterorist organizat de SRI in mai multe zone din Capitala și județele Giurgiu și Brașov. Sunt utilizate muniție de manevra și mijloace pirotehnice. Exercitiul presupune inclusiv utilizarea de munitie de manevra si de mijloace pirotehnice. Serviciul solicita cetatenilor care devin martori…

- Fetita in varsta de aproximativ doua luni din comuna Tulnici, care a ajuns luni seara (n. red. - 31 octombrie 2022) in stare grava la Spitalul Judetean „Sf. Pantelimon" din Focsani dupa fusese intepata cu o foarfeca in cap de sora ei mai mare, a murit joi seara (n.red. - 3 noiembrie 2022) la Spitalul…

- „Fetita a decedat. Stop cardio-respirator care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis joi, 3 noiembrie, reprezentantii Spitalului „Grigore Alexandrescu” din Capitala, unde fetita a fost adusa marti, scrie agenția News.ro . Fetița de un an și jumatate din Tulnici, județul Vrancea, a…

- Distanța dintre Cluj-Napoca și Budapesta este de 452 km , iar intre Cluj-Napoca și București sunt 463 de km. In teorie distanța pana in Capitala ar trebui parcursa intr-un timp mai scurt decat pana in Ungaria din cauza distanței pe autostrada.

- Un caz șocant pe strazile din Capitala. Un barbat a vrut sa treaca cu mașina chiar prin pietonii care traversau in acel moment strada. Cu toate ca organele de poliție și jandarmii au intervenit la fața locului, șoferul și-a vazut in continuare de drum, incalcand legea.

- Saptamana sta se incheie, iar locuitorii Capitalei care au in plan ca in weekendul ce vine sa faca diverse drumuri – cu mașina – prin București, pentru a rezolva ce nu apuca in timpul zilelor cand sunt la munca sunt anunțați ca sambata și duminica vor fi restricții de circulație in oraș, pentru desfașurarea…

- Un apartament cu doua camere din București a devenit viral pe rețelele sociale, asta dupa ce un anunț de vanzare a fost postat pe un site de specialitate. Locuința din Capitala arata „ca dupa razboi”, iar internauții care au vazut cum arata, au ramas ingroziți. Iata ce suma trebuie sa platești ca sa-l…