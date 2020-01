Ce naționalități au oamenii care au murit în urma prăbușirii avionului ucrainean în Iran Ministrul ucrainean de Externe, Vadim Priștaiko, a anunțat pe contul sau de Twitter care sunt naționalitațile oamenilor care au murit in urma prabușirii avionului ucrainean Boeing 737-800 in Iran, potrivit Mediafax.ro. Citește și: ALERTA Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului de pasageri ucrainean prabusit langa Teheran Victimele accidentului iranian sunt: 82 de persoane de naționalitate iraniana 63 de persoane de naționalitate canadiana 11 persoane de naționalitate ucraineana, dintre care 9 membri ai echipajului. Citește și: Anunțul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

