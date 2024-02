Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunța ca in incendiul produs la data de 22 februarie 2024 la o cladire de locuințe din Valencia au murit doi cetațeni romani. Nu se știe daca este vorba despre cele doua romance, mama și fiica, de negasit dupa tragedie. Informația a fost transmisa de autoritațile spaniole Consulatului Romaniei…

- Doua romance care locuiau in blocul din Valencia unde a izbucnit incendiul de proporții sunt de negasit. Ministerul de Externe afirma ca autoritatile locale nu au confirmat pana in prezent existenta unor cetateni romani printre persoanele disparute. Citește și: AFP: Fermierii polonezi blocheaza un punct…

- Administratorul blocului din Valencia, Adriana Banu, a declarat pentru presa din Romania, ca doua romance locuiau in imobilul respectiv. "Am confirmat informatia ca in bloc erau doua romance, in apartamentul numarul 95. Erau de aproape 2 ani, chiar deasupra apartamentului unde s-a generat incendiul.…

- Doua femei de origine romana se afla pe lista persoanelor disparute in incendiul de proporții care a distrus un bloc cu 14 etaje din Valencia, informeaza TVR Info.Este vorba despre o mama si fiica ei in varsta de aproximativ 14 ani. Cele doua locuiau de doi ani cu chirie, la etajul 8 al blocului respectiv,…

- Potrivit ultimului bilanț, 15 persoane au fost ranite in urma incendiului și alți 15 sunt dați disparuți.„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului Romaniei la Castellon de la Plana, s-a autosesizat ca urmare a apariției in mass-media a informațiilor cu privire la incendiul…

- ACTUALIZARE 12.25 Autoritațile spaniole au publicat un nou bilanț al incendiului: sunt 4 morți, 15 raniți și 15 persoane disparute. Potrivit MAE, printre victime nu sunt cetațeni romani. ACTUALIZARE 07.10 Este situație critica in Valencia, unde cel puțin patru persoane au murit și 19 sunt disparute…

- Un incendiu mortal a izbucnit in inima cartierului Campanar din Valencia, care a cuprins o cladire rezidențiala cu 14 etaje și 138 de apartamente. Deocamdata, au fost confirmați patru morți și 19 persoane disparute. Incendiul, care a izbucnit joi seara, in jurul orei locale 17:00 intr-unul dintre apartamente,…