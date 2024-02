Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni romani au murit in incendiul din Valencia, a informat, marti, Ministerul Afacerilor Externe. Acestia fusesera, initial, declarati disparuti. MAE precizeaza ca familia cetatenilor romani decedati a fost notificata de autoritatile spaniole, conform procedurilor. Totodata, MAE mentioneaza…

- Doi cetateni romani au murit in incendiul din Valencia, a informat, marti, Ministerul Afacerilor Externe. Acestia fusesera, initial, declarati disparuti. MAE precizeaza ca familia cetatenilor romani decedati a fost notificata de autoritatile spaniole, conform procedurilor. Totodata, MAE mentioneaza…

- Potrivit ultimului bilanț, 15 persoane au fost ranite in urma incendiului și alți 15 sunt dați disparuți.„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului Romaniei la Castellon de la Plana, s-a autosesizat ca urmare a apariției in mass-media a informațiilor cu privire la incendiul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza vineri, 23 februarie, ca nu are informații despre existența unor romani printre victimele incendiului din orașul spaniol Valencia, in care cel putin 4 oameni au decedat.Pana la acest moment, autoritațile locale nu au notificat oficiul consular cu privire la existența…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Belgia ca, potrivit sindicatului crestin francofon, personalul de cabina al companiei aeriene Brussels Airlines va fi in greva timp de trei zile, actiunea fiind programata pentru…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența din Republica Moldova și-a inceput activitatea in contextul codului portocaliu de ninsoare și vant puternic. Din cauza lapoviței, in 57 de localitați din 7 raioane a fost deconectata parțial energia electrica. 760 de de specialiști din Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca persista perturbarile in transportul aerian, rutier si feroviar, generate de precipitatiile sub forma de ninsoare sau ploaie inghețata, relateaza agenția…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere.Potrivit unui comunicat…