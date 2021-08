Ce înseamnă, de fapt, zero taxe pe salariul minim / Principalele probleme ale proiectului pe care se ceartă USR-PLUS și PNL La prima vedere, ideea de zero taxe pe salariul minim ar trebui sa ne bucure pe toți. În practica, toata lumea ar beneficia deoarece ar urma sa fie impozitata pentru suma ce depașește 2.300 lei. De exemplu, daca cineva ia 3.000 de lei brut, ar fi impozitat doar pe 700 de lei. Deci, persoana care are 3.000 lei va primi în mâna 2.710 lei, conform calculatorului pus la dispoziție chiar de USR Plus pe o pagina dedicata ideii. Mergând mai departe, va beneficia și cel care are 5.129 de euro brut (adica un net de circa 3.000 euro, oameni pe care &"îl iubește premierul&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

