Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost 3.517 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din 29.284 de teste. Alte 59 de decese au fost raportate de autoritați din cauza infecțiilor cu coronavirus. Numarul pacienților cu Covid-19 in stare grava ajunge la un nou record, de 629.

- In timpul pandemiei, ați auzit de multe ori despre scenariul verde, galben și cel roșu, dar probabil nu știți la ce se refera mai exact acești termeni sau in ce condiții se inchid școlile. Iata care este lista completa a masurilor aplicate in Capitala din cauza infectarilor cu coronavirus!

- Zeci de persoane, atat elevi, cat si parinti, s-au strans in fata Colegiului National Mihai Eminescu din Capitala. Astazi a fost prima zi pentru liiceni fiindca unitatea de invatamant nu a fost gata pana acum si s-a aflat in scenariul rosu. Oamenii au stat foarte aproape unii de altii, distantarea…

- Spitalele din Alba sunt sub o presiunea din ce in ce mai ridicata in ceea ce priveste cazurile de COVID-19. Situatia duce uneori la probleme mari, cum a fost cazul unei familii din Alba Iulia ”plimbata” pe la trei spitale si care a primit tratament abia dupa doua zile de la momentul testarii.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.470 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 din 21.330 de teste efectuate. Au mai murit 44 de oameni din cauza virusului. Numarul celor in stare grava din cauza acestei boli se mențiune ridicat. Capitala ramane pe primul loc la numarul de infectari zilnice,…

- Județul Cluj se afla printre primele locuri la cifra de afaceri din România, în urma unei analize realizata de KeysFin Local Business, În funcție de numarul de companii existente, Clujul se afla pe locul doi, imediat dupa Capitala, cu 42.900…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția ca și astazi situația stocurilor medicamentului Euthyrox este una grava, iar criza nu iși gasește rezolvare.La aceasta data exista 16 județe in Romania in care se gasesc mai puțin de 500 de comprimate…

- In 43 de localitati din Romania scoala se va relua exclusiv in mediul online, ca urmare a numarului mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2. In trei sectoare din Capitala si in orasele Brasov, Iasi, Ploiesti si Oradea, scoala ar urma sa se desfasoare dupa scenariul hibrid.