Ce-i aşteaptă pe bugetari după digitalizare Digitalizarea administrației, masura din Planul de redresare economica prezentat de Guvern, va duce la dispariția angajaților care plimbia hartii, acesta fiind un proces natural, a declarat premierul Ludovic Orban intr-un interviu la Digi24. „Restructurarea vine de la sine. Daca se permite interactiunea directa a beneficiarilor, sigur ca anumiți angajați nu iși vor mai avea rostul in aparatul de stat”, a spus premierul, fara a preciza cați oameni vor pleca. Orban a adaugat ca la nivelul administrației centrale, in ultimii șapte ani nu a existat aproape nici un fel de mișcare in direcția digitalizarii.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Digitalizarea administrației, masura din Planul de redresare economica prezentat de Guvern, va duce la dispariția angajaților care plimbia hartii, acesta fiind un proces natural, a declarat sambata premierul ...

- In ședința de Guvern ce a avut loc, astazi, premierul Ludovic Orban a discutat cu Lucian Bode , ministrul Transporturilor, despre situația autostrazii Lugoj – Deva. Prim-ministrul a avertizat ca Parchetul ar trebui sesizat, din cauza neregulilor semnalate la lotul 3. El a semnalat faptul ca a existat…

- CARANSEBEȘ – Primarul municipiului Caransebeș, Felix Borcean, a semnat vineri un nou contract de finanțare europeana in valoare de aproape 3 milioane de lei. E vorba de un proiect ce propune noi masuri de simplificare a procedurilor administrative și de reducere a birocrației pentru cetațenii municipiului…

- Romania risca sa piarda 7-8 miliarde de euro din fondurile europene daca nu realoca acesti bani pentru dezvoltarea economica, a afirmat luni deputatul ALDE Varujan Vosganian, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului de Finante."Cel putin 7-8 miliarde de euro ii vom pierde din fondurile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut, in sedinta de Guvern de joia trecuta, tuturor ministerelor, sa prezinte pana vineri propuneri pentru actul normativ privind trecerea de la starea de urgenta la cea de alerta. „Pana maine, (…) solicit fiecarui minister si fiecarei agentii din coordonarea si subordinea…

- De cați bani are nevoie Romania pentru a face fața crizei și de unde ii ia. Planul de 17 miliarde de euro pentru sprijinirea companiilor și investiții in infrastructura Romania ar putea obține acordul pentru folosirea tuturor fondurilor europene disponibile in prezent, 17 miliarde de euro, pentru sprijinirea…

- "Avand in vedere schimbarile din ultima perioada cu privire la desfasurarea activitatilor lucrative, precum si perioada de timp scursa de la momentul adoptarii masurilor de restrictionare a miscarii persoanelor, CNIPMMR analizeaza modul in care intreprinderile mici si mijlocii din Romania au fost…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca si persoanele care conduc institutiile publice vor avea parte de o reducere a veniturilor, in contextul reglementarilor privind somajul tehnic, dar nu vor putea absenta de la indeplinirea atributiilor de serviciu. „Cu siguranta ca cei care conduc institutiile…