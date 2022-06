Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis un mesaj Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu ocazia implinirii a 70 de ani de domnie. ”Va adresez felicitarile mele, majestatii voastre si poporului vostru, cu prilejul acestei sarbatori nationale din tara dumneavoastra, aniversarea oficiala a majestatii voastre”, a scris Kim Jong Un in mesajul sau adresat reginei. Coreea de Nord și Marea Britanie au relații diplomatice Londra si Phenianul au stabilit relatii diplomatice in anul 2000. Ambele tari si-au pastrat ambasadele, in ciuda deteriorarii relatiilor dintre Coreea de Nord si tarile occidentale…