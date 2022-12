Ce funcții îndeplinește un bullbar? Se merită să faceți această investiție? Un bullbar este fabricat din oțel sau aluminiu rezistent și poate funcționa ca o bara de protecție. Deși scopul unui bullbar este acela de a va proteja vehiculul de coliziunile cu pietonii, cu animalele sau cu alte vehicule, un bullbar poate servi și ca suport pentru becuri in funcție de locul unde il veți monta și, de asemenea, va poate ajuta sa impingeți alte mașini din drum, daca va veți gasi in situația in care va fi necesar sa faceți asta. Cum funcționeaza un bullbar? Barele de protecție sunt fabricate in diferite forme și dimensiuni, așa ca puteți opta pentru un bullbar patrat, dreptunghiular… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

