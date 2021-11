Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Paradoxal, Romania este nu numai principalul exportator de forța de munca in domeniul construcțiilor la nivelul Uniunii Europene, ci și importator de forța de munca, in același sector de activitate! Cum a ajuns țara noastra intr-o astfel de situație? Simplu: oferta salariala extrem de redusa in acest domeniu, ca și in multe altele, i-a determinat, ani la rand, pe muncitorii romani sa-și gaseasca locuri de munca in construcții in alte state din Uniunea Europeana. Un impuls important in acest sector, care a condus la o revenire parțiala a forței de munca din…