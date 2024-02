Asta face Daliana Raducan cand Razvan Simion nu se afla in prezența ei! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat prezentatorului TV de la "Neatza cu Razvan și Dani". Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat au surprins-o pe frumoasa partenera a omului de televiziune, cand credea ca nimeni nu o vede. Fi-ți pe faza! Va aratam imagini exclusive cu Daliana Raducan și persoana in compania caruia iși petrece timpul liber.