Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a implinit 42 de ani! Vedeta de televiziune nu s-a uitat la bani, așa ca a organizat o petrecere pe cinste la restaurantul deținut de iubitul ei, Gabi Badalau. Blondina a chefuit alaturi de cei mai buni prieteni. Pentru aceasta zi, Bianca a fost atenta la fiecare detaliu, iar petrecerea…

- Andreea Raicu atrage toate privirile chiar și atunci cand nu este machiata! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat fosta prezentatoare TV de la noi. De aceasta data, camerele de filmat au surprins-o pe indragita…

- Compania va derula 2 proiecte, in valoare de aproape 182 milioane de lei, din care finantarile europene vor acoperi aproximativ 140 de milioane de lei Lucrarile din judetele Ialomita si Calarasi sunt in beneficiul a circa 11.000 de clienti Ministerul Energiei si compania Retele Electrice Dobrogea parte…

- Asta face Daliana Raducan cand Razvan Simion nu se afla in prezența ei! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat prezentatorului TV de la "Neatza cu Razvan și Dani". Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat au…

- Ștefan Banica și Lavinia Parva atrag privirile peste tot pe unde merg! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-au aflat nimeni alții decat artistul si soția lui. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat i-au surprins pe cei doi indragostiți,…

- Bianca Dragușanu a apelat la o noua intervenție estetica! Blondina din showbiz-ul romanesc nu a stat mult pe ganduri și a decis ca este momentul perfect sa intre din nou in cabinetul medicului estetician. Iata la ce procedura a apelat de aceasta data iubita a lui Gabi Badalau!

- Carmen Tanase a avut o apariție rafinata! Unde a fost surprinsa celebra actrița. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene de la noi din țara, au fost pe „urmele” vedetei, iar noi va prezentam imagini de senzație!

- Mihaela Buzarnescu este o apariție incantatoare și unde iși face ea prezența nu are cum sa nu fie recunoscuta. Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar jucatoarea de tenis de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de…