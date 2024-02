Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii Vacanța de Vedeta de la Antena Stars, Razvan Simion a vorbit despre ultima vacanța in care a fost alaturi de Daliana Raducan, și anume in Thailanda. El a marturisit ca a mancat gandaci in vacanța. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani este deschis și incearca orice preparat.…

- Razvan Simion și Daliana Raducan traiesc o frumoasa poveste de dragoste, in ciuda diferenței de varsta dintre ei. In curand, peste cateva luni, cei doi vor deveni și soț și soție, deja au inceput pregatirile pentru nunta lor. Dincolo de cariera lui impresionanta in televiziune, prezentatorul Razvan…

- Estavana Polman pare sa se simta in București ca acasa, iar imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt dovada clara. Cand nu are meci sau antrenamente, soția lui Esavana Polman adora sa iși petreaca timpul la terasele de fițe din Captiala.

- Dani Oțil are contract cu Antena 1 de ani de zile, insa recunoaște ca se uita și la Pro TV, la show-ul „Survivor All Stars”, care e in competiție cu emisiunea lui, cu „Power Couple”. In prezent, Dani Oțil prezinta la Antena 1 doua emisiuni. Este vorba despre matinalul „Neatza cu Razvan și Dani”, care…

- Dani Oțil este mereu in lumina reflectoarelor, insa puțini sunt cei care știu ca prezentatorul de la Antena 1 are un frate mai mare. Dorin este o persoana discreta și nu-i place sa fie in centrul atenției.Dani Oțil și Razvan Simion au acceptat provocarea de a participa la detectorul de miniciuni intr-un…

- Vizita fulger in Romania! Iubitul Anamariei Prodan nu a putut sta departe de ea. Ronald Gavril a venit de urgența in țara noastra. Avem imagini exclusive, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare și de senzație.…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprins in ipostaze neașteptate. De data aceasta, fostul politician, Calin Popescu Tariceanu a demonstrat cat este de atent cu soția sa, Loredana Moise.