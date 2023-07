Stiri pe aceeasi tema

- BerbecMasculul nascut sub acest semn zodiacal este dornic de a se avanta in cat mai multe escapade romantice. Adora sa faca fața provocarilor de orice fel, mai ales ca firea lui se incadreaza perfect in tipologia „amantului”: este pasional, curajos și mereu pregatit sa cada in ispita. Totuși, nu știe…

- Povestea de viața a unui tanar in varsta de 25 de ani a uimit intreaga Romanie, dupa ce a fost batut crunt de mai mulți indivizi dintr-o banda criminala din Spania. Baiatul a stat in coma timp de doi ani și și-a revenit miraculos la inceputul lui 2023.Alexandru Ionița, un tanar de 25 de ani stabilit…

- Astrele au descoperit zodiile de femei care au cel mai mare IQ și care știu sa se descurce in orice situație. Toata lumea și-ar dori sa fie in locul lor și sa aiba abilitațile pe care le au, insa nu toata lumea poate sa faca lucrurile pe care le fac ele. Dupa cum știe toata lumea, aceste femei au și…

- Zodiile cu puteri de vindecatoriRacRacul este cel mai grijuliu semn dintre toate. Oamenii din aceasta zodie au foarte multa grija de ceilalți și sunt foarte devotați celor dragi. Ei dau intotdeauna tot ce au mai bun pentru a-i face pe ceilalți sa se simta bine. Atunci cand ești ranit, ei pot simți…

- Una dintre cele mai frumoase romance din istorie și-a gasit sfarșitul mult prea devreme. Tita Cristescu, prima Miss Romania, a fost asasinata chiar in ziua de Craciun, la varsta de 27 de ani. Destinul tragic al brunetei a lasat un gol in inima fanilor sai. Cum a fost omorata prima Miss Romania din istorie…

- Cu casele lor in valoare de 600.000 de lire sterline și Rolex-uri cu diamante incrustate, rapperii albanezi par sa o duca bine in Marea Britanie, in ciuda faptului ca nu au ajuns niciodata in topuri, relateaza Daily Mail.

- Scenarist, producator si actor de film, Sergiu Nicolaescu, de la a carui naștere se implinesc astazi 93 de ani, nu a avut parte de o familie asa cum si-ar fi dorit. Deși a iubit cu patima mai multe femei, Nicolaescu a avut in viața un mare regret.