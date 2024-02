Stiri pe aceeasi tema

- Elvira Dumitrescu, o prezența remarcabila originara din frumoasa Basarabie (acum R. Moldova), a contribuit semnificativ la domeniul ingineriei și construcțiilor din Romania. Nascuta in satul Bulboaca, a devenit una dintre puținele femei inginer minier din țara, lasindu-și amprenta asupra unor proiecte…

- Participare civica redusa? Alin Tomuș: „Atata vreme cat ceea ce inveți in școala devine in viața un zid, și nu o fereastra prin care sa privești lumea, lucrurile vor arata in continuare așa!” Participare civica redusa? Alin Tomuș: „Atata vreme cat ceea ce inveți in școala devine in viața un zid, și…

- Este doliu in lumea boxului din Romania. Primul campion national de box de dupa Revolutie s-a stins din viața. Este vorba despre Sandu Stoian, pugilistul care a caștigat medalie de aur in 1990 la categoria 67 de kg.

- La inceput de an merita pusa o intrebare: Ce va insemna 2024 pentru agricultura romaneasca? Cum viitorul este o „multiplicare“ infinita a prezentului, legat la randul sau, nu-i așa, de trecut, sa vedem ce a insemnat anul 2023 pentru agricultura romaneasca. La aceasta intrebare probabil ca raspunsul…

- Doliu in lumea artistica! Unul dintre cei mai apreciați sculptori romani s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Este vorba despre Vlad Ciobanu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un preot in varsta de doar 31 de ani și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DJ 100L in Prahova, la Magurele. Tragicul eveniment a avut loc seara trecuta, pe data de 15 ianuarie. Doi copii au ramas fara tata.

- Omul de afaceri Cornel Jurca a trecut la cele vesnice, o veste care i-a cutremurat atat pe membrii Clubului Rotary Ripensis Timisoara, cat si pe toti cei care l-au cunoscut pe fondatorul companiei Blitz. In urma cu doar cateva luni, se aniversau 32 de ani de activitate neintrerupta a uneia dintre cele…

- Anamaria Prodan este una dintre cele mai iubite vedete din Romania. Se bucura de un succes formidabil pentru tot ceea ce face, dar și pentru felul in care arata. Deși are aproape 51 de ani, se menține intr-o forma de zile mari și mulți vor sa ii afle secretul. Impresara a dezvaluit ce mananca și […]…