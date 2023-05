Celine Dion și-a anulat toate concertele programate in Europa pana in aprilie 2024 din cauza problemelor de sanatate. In urma cu ceva timp, artista dezvaluia ca a fost diagnosticata cu o boala rara, numita sindromul persoanei rigide. In decembrie, Celine Dion anunțase ca iși suspenda concertele pe care le avea programate in Europa intre februarie și iulie 2023. „Incerc din greu sa-mi recapat puterile, dar turneele pot fi foarte dificile (…) Este mai bine sa anulam totul acum, pana cand sunt cu adevarat gata sa revin pe scena”, a spus vedeta in varsta de 55 de ani. „Recent, am fost diagnosticata…