Adrian Cioroianu s-a nascut pe 5 iulie 1967, in Craiova, Romania. Este un istoric, diplomat și politician roman, cunoscut pentru contribuțiile sale in domeniul cercetarii istorice și pentru implicarea in viața publica. A absolvit Facultatea de Istorie la Universitatea din București in 1990, iar ulterior și-a continuat studiile la Paris, obținand un doctorat in istorie la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Expert in istorie contemporana, Adrian Cioroianu s-a remarcat prin lucrarile sale academice și a fost implicat in numeroase proiecte de cercetare. In cariera diplomatica, a deținut…