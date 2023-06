Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a facut o viziune despre guvernare, dar greva profesorilor continua, astfel ca el nu-i poate lua locul, deocamdata, lui Nicolae Ciuca.Ciolacu a anunțat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca printre prioritațile PSD la guvernare se numara „patriotismul economic”,…

- Marcel Ciolacu a comentat, miercuri, la Romania TV, propunerea liderului PNL Iași, Alexandru Muraru, care a spus ca AUR ar trebui sa fie interzis. Șeful PSD a spus ca ideea „este o mare tampenie” și l-a criticat pe Muraru pentru ca „are un comportament nu departe de cel al politicienilor AUR”.

- Probabil ca va amintiți ca in urma cu circa trei saptamani, in urma unor analize personale și a unor discuții pe care le-am avut cu specialiști in economie și a unor date pe care le am din interiorul guvernarii, am spus ca Romania este un bolnav economic obligat sa se inarmeze și, fiind obligat sa se…

- Pe agenda ședinței coaliției de astazi se afla reforma pensiilor, care trebuia deja finalizata, precum și modul de calculare al pensiilor, promis deja de ministrul Marius Budai. Alte subiecte pe agenda coaliției sunt rotativa și alegerile de anul viitor, la care s-au adaugat și discuțiile in contradictoriu…

- Patriotismul economic, adica ansamblul de masuri prin care se acorda o atentie sporita afacerilor nationale si sporirii nivelului de trai al populatiei, este cel mai recent element comun care se regaseste in discursul actualului premier, Nicolae Ciuca și al viitorului premier PSD, Marcel Ciolacu.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a explicat vineri, la Pitești, ce inseamna faptul ca social-democratii vor un program de guvernare bazat pe „patriotism economic”, conform News.ro.„Impreuna cu domnul prim-ministru si presedinte al PNL, domnul Nicolae Ciuca, o sa iesim impreuna si o sa explicam ce adaugiri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca impreuna cu Nicolae Ciuca va anunta ce adaugiri se vor aduce actualului program de guvernare, liderul social-democrat facand referire la un program bazat pe „patriotism economic”.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca ”adevarata miza” a Partidului Social Democrat(PSD) la Primaria Capitalei ar fi planurile urbanistice zonale(puz-urile) „pentru speculatori imobiliari”, inclusiv desfiintarea regimului de protectie a zonei istorice. Declaratiile vin dupa ce, luni seara,…