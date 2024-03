Flecarii și strategiile lor de apărare Politicienii romani vorbesc nespus de mult. Și cind trebuie, și cind nu, și intrebați și de unii singuri. Iar cind nu li se intinde un microfon sau nu li se arata o camera de luat vederi spun bancuri și povestesc istorioare hazlii despre ce-au pațit pe unde au umblat. Ei sunt actorii propriului rol in comedia pe care și-o scriu singuri și in care putem descifra destul de lesne cum gindesc, ce viseaza, ce argumente folosesc și, mai ales, ce fel de limba romina se revarsa din scafirlia lor. Cind le gifiie neuronii, se simte cum le patineaza logica și cit de tare le geme gramatica. ”Acum vin alegerile… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așa o ratare spectaculoasa la nivel mare n-am mai putut vedea decit la niște campionate mondiale de prostie politica. Organizarea Congresului popularilor europeni a fost privita de președintele Klaus Iohannis ca o ocazie de lansare europeana pentru o slujba noua și ca un prilej de fudulire in fața poporului…

- Europarlamentarul roman a raspuns intrebarilor reporterilor despre șansele actualului președinte al Romaniei de a ocupa o funcție inalta europeana dupa incheierea mandatului sau:Reporter - Klaus Iohannis a fost vehiculat initial pentru functia de inalt reprezentant al Uniunii Europene politica externa.…

- „Nu, nu exista nicio paralela intre eventuala candidatura a domnului presedinte Klaus Iohannis la functia de secretar general al NATO si faptul ca alegerile pentru functia de presedinte au fost stabilite in coalitie a se desfasura in luna septembrie”, a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat daca a existat…

- Romania a anunțat in mod oficial aliații NATO ca il propune pe președintele Klaus Iohannis in funcția de secretar-general al NATO. Informația a fost postata pe rețeaua X de corespondenta Bloomberg la Casa Alba și confirmata de jurnalistul TVR Adelin Petrișor, dupa o discuție cu oficiali NATO. “Am o…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, cu privire la prezidențialele din septembrie, ca aceasta decizie a fost luata pentru a nu bloca Romania. „In decembrie se suprapuneau prea multe alegeri”, a punctat liderul PSD. „Am fi avut in decembrie trei randuri de alegeri in trei duminici consecutive”,…

- „Pentru țara noastra, situația de razboi din statul vecin menține riscurile de incidente care pot afecta teritoriul și cetațenii Romaniei, precum și pericolele in ceea ce privește siguranța navigației in Marea Neagra din cauza minelor in deriva și a acțiunilor ostile ale Rusiei”, anunța CSAT. Miercuri,…

- Din informațiile existente, Nehammer se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, dar nu este exclusa nici o discuție cu premierul Marcel Ciolacu.Austria a acceptat la finalul anului trecut ca Romania și Bulgaria sa intre in Schengen cu aeroporturile și porturile, din luna martie 2024. Cele doua țari…

- Inca un atac dur impotriva postului Realitatea PLUS, dupa ce PSD a anunțat intr-un comunicat oficial ca va boicota postul nostru de televiziune . La nici o ora dupa anunțul PSD, publicația G4Media a profitat de ocazie și a lansat un atac impotriva patronului trustului Realitatea Media. Asta, in condițiile…