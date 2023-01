Ce este obezitatea sindromica

Sindromul metabolic sau obezitatea sindromica este o afectiune medicala caracterizata prin acumularea de grasime in zona abdominala, asociata cu o serie de boli cronice precum diabetul zaharat tip 2, hipertensiunea arteriala, boli cardiace si accidente vasculare cerebrale. Aceasta forma de obezitate este diferita de obezitatea generalizata, in care grasimea este depozitata uniform in intreg corpul. Persoanele cu obezitate sindromica au un indice al masei corporale (IMC) mai mare de 30, insa acest lucru nu este suficient pentru a diagnostica sindromul metabolic. Cauzele obezitatii sindromice sunt…