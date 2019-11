Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei. Ioan Sorin Buta a fost retinut. In cursul zilei de marti urmeaza ca acesta sa fie audiat de Parchetului de pe langa Tribunalul Timis care a…

- Potrivit informațiilor pe surse, anchetatorii ar fi identificat substanța chimica responsabila de moartea a doi copii și a mamei unuia dintre ei. Fosfura de aluminiu ar fi aceasta substanța – sau AIP – un compus anorganic, cu un grad inalt de toxicitate. Fosfura de aluminiu este…

- ISU Timiș a dispus evacuarea unui bloc din Timișoara de pe strada Vaida-Voievod nr. 1, dupa ce la etajul 4 a fost descoperit un apartament care facuse operațiunea de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut deratizarea in blocul din strada Miorița, nr.8 in care au murit trei oameni. ”S-a…

- Dupa ce vestea nenorocirii care i-a lovit pe locatarii unui bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a raspandit, primarul Nicolae Robu a postat pe Facebook un anunț referitor la cele intamplate. The post Reacția primarului Nicolae Robu dupa tragedia din blocul unde au murit doi copii și o femeie appeared…

- Pe casa scarii blocului din Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit dupa o deratizare, s-a constatat prezenta slaba a unei substante neurotoxice, intre etajele 3 și 4, anunța reprezentanții ISU Timiș. La unele apartamente s-a inregistrat un nivel slab al substantei, dar la altele un nivel mediu.…

- Incident tragic la Timișoara. Doi copii și mama unuia dintre ei au murit, iar alte șase persoane dintr-un bloc de pe strada Mioriței au ajuns la spital, dupa ce in imobil s-ar fi facut dezinsecție. UPDATE – Autoritațile din Timișoara au anunțat primele rezultate ale anchetei toxicologice…

- Daniel Cristian Franțescu,subprefectul de Timiș a declarat faptul ca autoritațile nu au deocamdata concluzii referitoare la ceea ce s-a intamplat in blocul in care doi copii și o femeie și-au pierdut viața, insa datele preliminare arata ca s-a impraștiat cu pesticid.