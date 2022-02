Ce este, de fapt, Long Covid. Simptomele pot dura chiar și un an Chiar daca numarul infecțiilor cu SARS-CoV-2 scade, nu inseamna ca pericolul infectarii nu este prezent. Virusul nu va disparea din natura! Exista și un alt pericol in cazul infectarii, și anume boala numita Long Covid. Adica efectele infecției dureaza mai mult de 3 luni. Conf. dr. Emilian Popovici Societatea romana de epidemiologie: “Capacitatea subvariantei BA 2 a Omicron de a reinfecta dupa infecția cu BA 1. Nu știm inca daca aceasta varianta are capacitaea de a-i reinfecta pe cei care s-au infectat cu Omicron. Nimeni nu știe daca acest virus va genera alte varinte cu probleme. Este acest sindrom… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Autoritatile sanitare suedeze au recomandat luni o a patra doza de vaccin anti-COVID-19 pentru toate persoanele de peste 80 de ani, precum si pentru rezidentii caminelor de batrani, indiferent de varsta acestora, transmite AFP. Recomandarea vizeaza de asemenea persoanele care primesc ingrijire…

- Suedia recomada doza a patra de vaccin persoanelor cu varste peste 80 de ani, in schimb a renunțat la toate restricțiile. Autoritațile sanitare suedeze au facut luni recomandarea de vaccinare cu doza a patra a tuturor persoanelor trecute de varsta de 80 de ani, și indiferent de varsta in cazul rezidenților…

- Simplul fapt ca pandemia de COVID-19 va intra intr-o buna zi intr-un stadiu endemic nu inseamna ca virusul nu va mai fi periculos, a avertizat marti coordonatorul pentru situatii de urgenta din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Virusurile care provoaca pandemii au tendinta de a face parte…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban anunta ca incepand de vineri si-a reluat activitatea obisnuita, dupa ce pe 5 ianuarie a fost diagnosticat cu COVID-19, si cere coalitiei de guvernare sa renunte complet la ideea certificatului verde. “Am fost absent din spatiul public dupa Anul Nou dintr-un motiv…

- Ministrul Culturii are Covid și știe in ce condiții s-a infectat, deși era vaccinat cu doua doze. Ministrul Lucian Romascanu precizeaza ca-și facuse testul Covid imediat dupa ce s-a intors din concediu. „Dupa revenirea dintr-un scurt concediu, in vederea reluarii activitatilor curente am facut un test…

- Studiu: Risc de spitalizare in cazul Omicron, de 2 ori mai mic fața de Delta. Un studiu publicat in Danemarca arata ca riscul de spitalizare dupa infectarea cu Omicron este de doua ori mai mic decat in cazul variantei Delta, iar oamenii vaccinați cu doza treia, boosterul, transmit mai greu virusul.…

- Simptomele normale de coronavirus sunt deja cunoscute in toata lumea: tuse continua, febra și pierderea mirosului și a gustului. Totuși, de la apariția variantei Omicron, simptomele de infectare sunt altele. The post Atenție maxima! Au fost descoperite doua noi simptome ale Omicron. La ce trebuie sa…

- Varianta omicron a noului coronavirus a devenit tulpina dominanta in Statele Unite. Acum, mai multe rapoarte despre simptomele variantei omicron au inceput sa apara de la lucratorii din prima linie, scrie Deseret News. Craig Spencer, un medic al camerei de urgența din New York, a impartașit recent…