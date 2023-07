Ce documente trebuie să ai la tine la Neversea. Ți se poate respinge accesul, chiar dacă ai bilet Ce documente trebuie sa ai la tine la Neversea. Ți se poate respinge accesul, chiar daca ai bilet. Incepe festivalul Neversea la malul marii, joi, 6 iulie. Chiar daca ai bilet, afla ca ai nevoie și de un document. Fara el, ți se poate respinge accesul la festivalul Neversea care dureaza patru zile și patru nopți. Astfel, ai nevoie neaparat de buletin, ori de acord parental in anumite cazuri. Documentul se descarca de pe site-ul festivalului. Ce documente trebuie sa ai la tine la Neversea. Ți se poate respinge accesul, chiar daca ai bilet Minorii pot merge la Neversea doar insoțiți de parinți.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 04 iulie, organizatorii Neversea organizeaza o conferinta de presa.La conferinta sunt prezente autoritatile locale si nationale Politie, Jandarmerie, ISU si Primaria Constanta si organizatorii, care vor oferi detalii privind organizarea si masurile de siguranta pentru cel mai asteptat festival…

- In perioada 29 iunie – 2 iulie, in Padurea Baneasa – Federația Romana de Tir Sportiv – a avut loc o noua ediție ”Nostalgia”, ”festivalul care celebreaza viața și care prezinta intr-o maniera speciala trecutul și viitorul”. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 659, ediția print Organizatorii au…

- SISTEMUL DE PLATA, CHECK-IN, TOP UP ȘI REFUND LA CEA DE-A CINCEA EDITIE A FESTIVALULUI NEVERSEA Au mai ramas cateva zile pana la cel mai așteptat festival de la Malul Marii Negre, NEVERSEA. Evenimentul care are loc anul acesta intre 6-9 iulie, pe plaja Neversea Beach, din Constanța se…

- Prin proiectul de hotarare nr. 285 2023 se propune vanzarea prin licitatie publica a terenului de 149 mp situat in municipiul Constanta, str. Capitan Petre Romulus nr. 4B Pretul de pornire a licitatiei publice pentru teren este de 96.850 euro fara TVA, respectiv 650 euro mp, fara TVA Omul de afaceri…

- Luna iunie a adus in atenția tinerilor artiști lirici Concursul Vocal VERUM SOLITUS, care s-a deschis in cadrul Conferinței de presa de marți, 6 iunie, reunind juriul Concursului intr-o intalnire cat se poate de speciala. Organizatorii proiectului, Manage

- Mai mulți amatori de excursii off-road din Austria poposesc zilele acestea in Bistrița-Nasaud. Se pare ca an de an aceștia vin in Romania pentru excursii offroad in munții din județ. In jur de 50 de mașini de teren modificate și echipate pentru off-road au acaparat zona Lac Sigmir zilele acestea. Posesorii…

- Vineri, 21 aprilie 2023, la Teatrul Național din Craiova, Naționalul timișorean va prezenta spectacolul HAMLET dupa William Shakespeare in cadrul evenimentului internațional „Poduri de teatru”. Organizatorii au ținut ca, in spiritul tematicii festivalului, sa construiasca un pod teatral catre Capitala…

- Pentagonul reduce numarul angajaților care au acces la documente clasificate dupa o scurgere masiva de date de la agențiile de aparare și de informații din SUA. Acest lucru a fost raportat de compania de televiziune CBS. Potrivit datelor acesteia, listele de angajați care primesc actualizari regulate…