Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa ramana unita si sa arate lumii ca poate fi un lider global, a declarat joi seara presedintele in exercitiu a Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, cu ocazia unei cine organizate la Zagreb pentru a marca lansarea presedintiei semestriale croate a Consiliului Uniunii Europene,…

- Comisia Europeana și-a prezentat miercuri planurile de mediu pentru urmatorii 30 de ani - „Green Deal”. Pactul continental de Mediu stabilește cele mai ambițioase ținte anti-poluare din istorie. Noul plan vrea ca Uniunea Europeana sa devina pana in 2050 neutra din punct de vedere al gazelor cu efect…

- Eurodeputatii vor dezbate miercuri, la Bruxelles, Pactul ecologic european menit sa transforme Uniunea Europeana in primul continent neutru din punct de vedere climatic, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Parlamentul European. Sedinta plenara extraordinara va avea loc miercuri incepand…

- Parlamentul va alege Comisia Europeana 2019-2024 intr-un vot prin apel nominal cu majoritate simpla. La inceputul sesiunii, Ursula von der Leyen, Președintele ales al Comisiei Europene, iși va prezenta echipa comisarilor desemnați (validați deja de catre comisiile de specialitate in cadrul audierilor…

- Ursula von der Leyen, noul președinte al Comisiei Europene (foto: www.europarl.europa.eu) Maine la pranz, Parlamentul va alege Comisia Europeana 2019-2024, intr-un vot prin apel nominal cu majoritate simpla. Incepand cu ora locala 9.00 (10.00 ora Romaniei), Ursula von der Leyen, Președintele ales al…

- Un numar de 22 de state din Uniunea Europeana (UE) au in acest moment salarii minime impuse de catre state, iar Romania se afla in acest moment pe antepenultimul loc in privința salariului minim, sub țara noastra fiind doar Letonia și Bulgaria, arata o analiza guvernamentala. Totuși, documentul arata…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI), care este abilitata sa verifice eventualele conflicte de interese in cazul comisarilor europeni desemnati, se va reuni la 12 noiembrie pentru a analiza declaratiile de avere ale candidatilor francez, ungar si roman, informeaza joi EUobserver,…

- Franța l-a propus pe directorul executiv al companiei de tehnologie Thierry Breton drept candidat pentru postul de comisar pentru politica industriala, a anunțat președintele Emmanuel Macron, la doua saptamâni dupa ce parlamentarii europeni au respins prima varianta înaintata de Paris, Sylvie…