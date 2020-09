Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este unul dintre cei mai in voga artiști și se implica in o mulțime de proiecte. Așa cum era de așteptat, incasarile sale sunt pe masura, lucru care ii permite sa arunce sume uriașe pe mașini, haine și vacanțe extravagante.

- Judecatorii ieseni au decis ca un angajat de-al omului de afaceri Cristin Zamosteanu, Ovidiu Cretu, sa ramana cu bunurile si conturile sub sechestru. Cretu este arestat in acelasi dosar al lui Zamosteanu, instrumentat de DIICOT.

- Noi imagini HD au fost publicate pe YouTube cu explozia uriașa din Beirut. Un psiholog a reușit sa filmeze 4K momentul in care depozitul cu 2.750 de tone de nitrat de amoniu a sarit in aer, dar și unda de șoc a deflagrației.

- Oamenii au fost sfatuiți sa stea acasa, pe masura ce coronavirusul s-a raspandit in mai toata lumea. De asemenea, au fost indemnati sa practice distanțarea sociala și sa evite calatoriile care nu sunt urgente. Din aceasta cauza, cei mai mulți au renunțat la vacanțele planificate. Asta nu inseamna, insa,…

- Conturile de Facebook și Youtube ale Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj și ale revistei Caiete Silvane vor transmite, miercuri, 22 iunie, de la ora 19, evenimentul “Sezonierii care hranesc Europa. Cum susțin migranții sezonieri din ruralul autohton lanțul de consum alimentar European”.

- Andreea Balan a intrat in gura fanilor de pe YouTube! Ce gest extrem de neglijent a facut cunoscuta cantareața in ultimul sau clip? Fanii au desființat-o. Andreea Balan, gest neglijent in public Andreea Balan a atras atenția intr-un mod negativ in ultimul vlog de pe canalul sau de YouTube. Cunoscuta…

- Gheorghe Tuluc, care a mai avut functiile de consilier si consilier superior, este acuzat de DNA de comiterea a trei infractiuni de luare de mita. El a recunoscut faptele pentru a beneficia de clementa Justitiei.

- Ulysses Junior Bridgeman (67 de ani), fost jucator in NBA, are acum o avere de 600 de milioane de dolari. Junior Bridgeman nu a fost niciodata o stea in NBA, noteaza Marca, fiind renumit pentru a facut parte din mutarea care l-a adus pe Kareem Abdul Jabar la Los Angeles Lakers. Acesta a evoluat in…