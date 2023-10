Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general in Ministerul Transporturilor, Mariana Ionița, a declarat ca lucrarile la Magistrala de metrou M6, care va avea capatul la Aeroportul Otopeni sunt pregatite și vor incepe in cursul acestui an.„Metroul este important ca va incepe anul acesta. Deja primul utilaj a sosit in Romania,…

- Renovarile aeroportului din Craiova vor incepe luni, cu lucrarile de modernizare a pistei și a zonei de siguranța. Astfel, pentru 10 zile zborurile vor fi redirecționate. Intre 16 și 25 octombrie, niciun avion nu va intra și nu va ieși din perimetrul aeroportului. Cele trei corpuri ale noului terminal…

- Construirea unui aeroport internațional prin contribuția Sectorului 4 al Municipiului București, in colaborare cu Consiliul Județean Giurgiu, a intrat in linie dreapta. Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat in ședința de astazi asocierea intre cele doua entitați administrative, in vederea finanțarii…

- A inceput licitația pentru proiectul de modernizare a Aeroportului Internațional „Henri Coanda”. Valoarea totala a proiectului este de 117,6 milioane de lei. In sfarșit, se vor face lucrari de modernizare la Aeroportul Internațional „Henri Coanda”, din Otopeni. Compania Naționala Aeroporturi București…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 4 au transmis ca edilul Daniel Baluta si cei de la Consiliul Judetean Giurgiu vor semna, in cateva zile, primele documente pentru construirea unui aeroport in zona de sud a Capitalei. „Cel mai nou proiect de infrastructura pe care-l vom derula in sudul Capitalei,…

- Guvernul Romaniei și cel al Bulgariei au semnat o scrisoare de angajament comun intre Ministerele Transporturilor din cele doua țari vecine in vederea realizarii unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui al doilea pod peste Dunare, langa Ruse. Vești bune! Vom avea un nou „Pod al prieteniei!”,…

- Drumurile din Romania sunt suprasolicitate de produsele ucrainene, așa ca, țara noastra vrea bani de la UE pentru cheltuielile de intreținere și modernizare a infrastructurii. Ministerul Transporturilor urmeaza sa evalueze cheltuielile generate de razboiul din Ucraina. Ministerul ar dori sa trimita…

- Sorin Grindeanu anunța ca 150 de angajați din Ministerul Transporturilor vor fi dați afara. „Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 – nu vorbesc de companii, (…) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul…