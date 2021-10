Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, chiar in avionul pe care il deținea și pe care il pilota cu mare drag. Miliardarul a lasat in urma o avere uriașa, deși toata viața s-a purtat ”saracacios” și nu voia sa-și etaleze bogația.

- Expertul in aviație Dan Andrei spune ca avionul pilotat de omul de afaceri Dan Petrescu este unul foarte sigur. Cauzele prabușirii pot fi multiple. Prima ipoteza avansata de expert este ca motorul a cedat. „Pilatus este socotit acum cel mai sigur avion turbopropulsor cu un singur motor. El,…

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra și pilotat de miliardarul Dan Petrescu s-a prabușit in apropierea aeroportului Linate din Milano. Avionul, un Pilatus PC12 inmatriculat YR-PDV, a decolat de la aeroportul Linate din Milano cu destinația Olbia, insa dupa un tur de aeroport s-ar fi prabușit…

- Pilotul avionului privat prabusit duminica la Milano este omul de afaceri roman Dan Petrescu, in varsta de 68 de ani, scrie Antena 3.El se afla in aparatul de zbor impreuna cu sotia, fiul lor si alti cinci prieteni.Dan Petrescu a devenit partener de afaceri cu Ion Tiriac dupa Revolutie.Conform presei…

- Un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit peste o cladire din Via Marignano, San Donato Milanese (Milano), iar cele opt persoane aflate la bord au murit: pilotul, copilotul, cinci adulti si un copil, anunta ANSA. Aparatul este un avion monomotor cu elice de tipul Pilatus PC-12/47E si a fost inmatriculat…

- S-a aflat ca miliardarul Dan Petrescu nu doar ca se afla in avionul prabușit in Milano, ci chiar el era cel care a pilotat aeronova care și-a luat zborul de pe aeroportul din Milano și se indrepta spre Sardinia. Barbatul se afla alaturi de soție și de copil, dar și de alți cațiva prieteni.

- Informația șoc a momentului! Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați oameni din Romania, se afla in avionul prabușit astazi in Milano. Miliardarul era impreuna alaturi cu soția și fiul lor. Cu toții au decedat in impact.