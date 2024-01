Ce amendă primești dacă circuli cu mașina acoperită de zăpadă Conducatorii auto care nu iși curața in intregime vehiculul de zapada dupa ninsori semnificative pot fi opriți in trafic de catre polițiști și sancționați cu amenzi.Un aspect mai puțin cunoscut de catre șoferi este faptul ca polițiștii au dreptul sa procedeze astfel, deoarece bucațile de zapada pot sa se desprinda de pe plafon sau luneta, punand in pericol ceilalți participanți la trafic.Amenda pentru aceasta infracțiune se ridica la 430 de lei. Din 1 ianuarie 2014, valoarea unui punct de amenda reprezinta 5% din salariul minim brut pe țara garantat in plata.Luand in considerare un salariu minim… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

