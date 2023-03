Stiri pe aceeasi tema

- Feroneria este un termen general care se refera la diferite elemente, atat metalice, cat și ne-metalice, care fac parte din componența sau instalarea ușilor și ferestrelor utilizate in cadrul oricaror tipuri de construcții. Aceastea joaca un rol auxiliar in utilizarea ușilor și ferestrelor, asigurand…

- Autoritațile canadiene cauta resturile obiectului zburator misterios doborat sambata deasupra Canadei de un avion vanatoare american F-22. Potrivit liderului majoritații din Senatul SUA, Chuck Schumer, atat obiectul distrus deasupra Canadei, cat și cel doborat in ​​largul coastei Alaska, par sa fi fost…

- Moneasa pare sa nu mai scape de paginile ziarului nostru, fie ca e vorba de stațiune parca parasita, fie ca e vorba de edilii comunei.... The post Administrație „performanta” girata de IPJ Arad: Primaria Moneasa platește 96 de numere de telefon pentru 12 angajați appeared first on Special Arad · ultimele…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, luni, puțin dupa ora 23.00, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in municipiul Alba Iulia, pe strada Ioan Alexandru (zona Piața Cetate).Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o terasa, amenaja in incinta…

- Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, susține ca actuala coaliție de guvernare a reușit sa faca fața problemelor cu care se confrunta țara noastra, iar rotativa din luna mai trebuie respectata așa cum s-a stabilit inițial.

- Renovarea casei, dar mai ales a baii este un proces dificil, greoi și chiar provocator mai ales pentru persoanele care nu-și permit un designer de interior care sa aleaga materialele perfecte. Prin urmare, trebuie sa te informezi și sa cercetezi piața foarte bine.Amenajarea baii vine cu o…

- Apar noi detalii in cazul fetei de 14 ani care ar fi fost rapita de patru barbați mascați din casa. Surse apropiate anchetei au spus pentru GANDUL ca adolescenta face parte dintr-o familie de țigani și fusese „promisa" unui tanar pentru casatorie. Ea, insa, iubea pe alt ...

- Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat cat de buna pentru dieta poate fi traditionala salata boeuf, cu o singura conditie, insa. „Nu conteaza daca e cu vita sau pui, conteaza cata maioneza are! Despre salata boeuf e vorba, daca nu ati ghicit. Un preparat care se vrea dietetic prin definitie (salata!)…