Stiri pe aceeasi tema

- Un nou drog face ravagii printre tinerii din București, fiind vorba despre ”drogul elevului”, alintat de adolescenți ”tigaița”. Substanța sintetica este extrem de periculoasa mai ales ca se vinde la un preț foarte mic, iar efectele sunt devastatoare. Mai mult, drogul se vinde ziua in amiaza mare pe…

- Paul Pogba are probleme serioase! Starul de la naționala Franței și al lui Juventus a fost depistat pozitiv la o substanța interzisa. Acum, Tribunalul național antidoping din Italia (NADO) a anunțat ca fotbalistul internațional a fost suspendat provizoriu.

- Atac in plin centrul Londrei, unde noua persoane, intre care și doi minori, au fost ranite de un barbat necunoscut. Acesta a aruncat cu acid intr-o mașina in care se afla o femeie cu cei doi copii ai sai.Alte sase persoane - trei membri ai publicului si trei agenti de politie - au fost ranite dupa…

- "Sunt in curs de desfasurare analize pentru a determina despre ce substanta este vorba, dar in acest stadiu credem ca este vorba despre o substanta coroziva”, a declarat politia. "Un barbat a fost vazut fugind de la locul faptei. Apelam la resurse din intreaga metropola pentru a-l prinde pe acest individ…

- In ultima perioada, consumul de substanțe interzise a luat amploare in randul tinerilor. Un drog foarte periculos, extras din muguri de cannabis, care seamana cu ceara de albine și se fumeaza, face ravagii in randul tinerilor.

- Papa Francisc a denuntat luni ”crimele de razboi” savarsite impotriva civililor in conflicte, in special in cele din Fasia Gaza si Ucraina, respingand notiunea de „victime colaterale”, relateaza France Presse. „Intr-un context in care distinctia intre tintele militare si cele civile nu se mai observa,…

- Rusia a pierdut 87% din numarul total de trupe terestre active pe care le avea inainte de lansarea invaziei din Ucraina și doua treimi din tancurile pe care le deținea inainte de razboi, a dezvaluit o sursa familiarizata cu o estimare declasificata a serv

- In pragul sarbatorilor de iarna, mai toate administrațiile locale investesc, pe langa organizarea targurilor de Craciun, in impodobirea orașelor, indeosebi in iluminarea strazilor, parcurilor și... The post Figurinele luminoase din Moneasa creeaza ingrijorare in randul trecatorilor din cauza legaturilor…