Cand salvatorii devin victime: Comunitatea din Chilia Veche sare in ajutorul asistentei medicale, ranita grav in accidentul naval din judetul Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs miercuri pe Brațul Chilia. Autoritațile au trimis in zona ambarcațiuni și elicoptere deoarece sunt patru victime. Printre victime este și un copil, potrivit jurnalul.ro. Accidentul a fost anunțat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Delta al județului Tulcea.…

- Trei persoane cu traumatisme minore necesita ingrijiri in urma unui accident rutier produs pe la intersectia DJ 205 R Cotesti cu DN2 E 85 intre un autoturism si un microbuz de transport persoane. In urma accidentului au rezultat 8 victime, dintre care, o victima inconștienta și o conștienta preluata…

- Pana pe 30 martie, Caravana vine in ajutorul romanilor ignorați de autoritați in localitațile Copalnic, Manaștur, Poienile de sub Munte și Sacel.Dupa mai bine de 34 de ani, timp in care, pur și simplu, oamenii de la sat au fost lasați de izbeliște de toți cei care s-au aflat la putere, Caravana Medicala…

- Pe 6 martie, Virgil Ritco implineste 87 de ani De meserie profesor si scriitor, Virgil Ritco a venit pe lume intr o zi de 6 martie 1937, in comuna Ciucurova, judetul Tulcea. Virgil Ritco a urmat scoala primara in comuna natala, iar gimnaziul l a facut la scoala ucraineana din Tulcea. Tot aici, el a…

- Un accident rutier cu urmari grave s-a produs marți, 13 februarie, in județul Suceava. Salvatorii au intervenit la fața locului, pentru a le acorda ajutor raniților. Patru barbati au fost raniti, marti, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, dupa ce doua masini s-au ciocnit, potrivit news.ro.…

- Judecatoria Constanța a dispus masura preventiva a controlului judicar pentru 60 de zile in cazul unui chirurg plastician care a efectuat intervenții chirurgicale in urma carora pacientele au suferit ”complicații medicale și prejudicii estetice grave și permanente”. Medicul specialist in chirurgie…

- Dat fiind nivelul crescut al apelor Lacului Sinoe, inspectorii si agentii ecologi ai Biroului Monitoring, Districte Zone Protejate din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au intervenit si anul acesta, suplimentand cu legaturi de stuf zona de cuibarit a coloniei de pelicani creti…

- In varsta de 17 ani, originar din Chilia Veche, judetul Tulcea, tanarul sportiv a concurat la prima etapa a Campionatului National 1.500 m si la 3.000 m. Atletul Alin Mihai Savlovschi, sportiv cu dubla legitimare, CS Medgidia AC Mica Roma Blaj antrenor, Sandu Nicolae , a obtinut rezultate valoroase…