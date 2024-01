Ce a putut face un taximetrist la Muntele Mic Gest incredibil al unui taximetrist la Muntele Mic. Șoferul a ignorat toate interdicțiile și a condus mașina pana pe partia de schi, unde a fost oprit de jandarmii montani. Barbatul a fost intrebat de jandarmii montani de ce a urcat cu mașina pana acolo. „Cu cat il duc mai departe pe client, cu atat este mai profitabil pentru mine!“, a raspuns șoferul de taxi, potrivit jandarmilor. Jandarmii montani l-au sancționat contravențional cu suma de 1.000 de lei și i-au impus sa scoata mașina din zona partiei de schi. „Jandarmii montani au surprins un conducator auto, care a ignorat indicatoare care… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

