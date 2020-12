Ce a însemnat revoluția din 1989 pentru Teo Trandafir: Și-a cunoscut prima iubire Teo Trandafir avea 22 de ani la Revoluție și iși pregatea lucrarea de licența la acel moment!. Au trecut 31 de ani de atunci, iar prezentatoarea TV inca are proaspete amintirile din 1989. „Prin facultate circulau zvonuri, la nivel ocult, se știa ca se pregatește ceva. N-am crezut vreodata ca Ceaușescu și regimul sau vor disparea”, a spus Teo pentru Unica. Nici daca ar fi vrut nu ar fi avut posibilitatea de a face altfel in acele vremuri. Cu un tata medic și mama profesoara de profesie, se numarau printre cei care nu agreau comunismul. Vedeta susține ca și astazi se resimt efctele in economie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Berecleanu avea 15 ani la Revoluția din 1989 și areamintiri dureroase despre acea perioada. Vedeta a rememorat momentele traiteincepand cu 21 decembrie. „Pe 21 decembrie, plecasem in cautarea unui cadou pentru ziua de naștere a tatalui meu, care era nascut chiar pe 25 decembrie. Cei nascuți…

- Alegerile parlamentare din Romania sunt reflectate și in presa din strainatate, subiectul fiind tratat pe larg de publicațiile, agențiile de presa și televiziunile de peste hotare. PartidulSocial Democrat (PSD) a preluat conducerea, cu 30,1% din voturi la alegerilegenerale din Romania de duminica, conform…

- O romanca i-a atras atenția celebrului comedian Jerry Sienfeld, facandu-l sa rada in hohote in timp ce spunea una dintre glumele lui. Jerry Sienfeld a lansat recent o carte cu toate glumele pe care le-a facut de-a lungul carierei sale, iar cu acest prilej, Jimmy Fallon, moderatorul emisiunii „The Tonight…

- Isi spune Daniela, iar din motive obiective prefera sa nu-si divulge in totalitate identitatea. Accepta insa sa-si faca cunoscuta povestea si isi alege cu grija fiecare cuvant. Nascuta la Cluj, Daniela (41 de ani) a plecat cu familia in Franta pe cand avea 12 ani, la scurt timp dupa Revolutie. An de…

- Declarațiile lui Dan Bittman cu privire la situația legata de COVID-19 din Romania a starnit o mulțime de controverse, inclusiv in lumea artiștilor. In timp ce unii i-au criticat aspru parerile, alții au sarit in apararea solistului de la Holograf. Iata ce spune și Horia Brenciu despre acest subiect. …

- Alexandrul Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, spune ca pentru vaccinul anti- COVID-19 va fi nevoie de o organizare logistica extraordinara, pentru ca medicamentul trebuie transportat și pastrat in condiții foarte stricte. Conform lui Rafila, de la producere pana la…

- Dan Bittman a avut recent o reacție neașteptata cu privire la noile restricții impuse de autoritați in contextul pandemiei de COVID-19. Artistul s-a declarat neincrezator in raportarea corecta a numarului de cazuri de COVID-19 din Romania și nu este de acord cu modul in care este grstionata pandemia…

- Dan Bittman s-a aratat revoltat de noile restricții și de modul in care autoritațile au gestionat pandemia de COVID-19. Solistul trupei Holograf a facut acuzații dure și afirmații șocante cu privire la situația actuala. Dupa anunțarea noile restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…