Ce a găsit acasă, în pâine, un bărbat care i-a cumpărat o franzelă unei pensionare, la un supermarket Scumpirile si inflatia au lovit puternic in categoriile sociale vulnerabile din Romania. Asa cum era de asteptat, pensionarii sufera foarte mult. Unii dintre ei, abia isi permit sa mai cumpere o paine. O batranica a emotionat un barbat Un barbat a povestit, pe net, experienta emotionanta pe care a avut-o cand i-a cumparat o franzela […] The post Ce a gasit acasa, in paine, un barbat care i-a cumparat o franzela unei pensionare, la un supermarket first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Dobrincu este milionar la doar 23 de ani și și-a putut permite sa iși achiziționeze casa visurilor in Romania. Deși mare parte din timp locuiește peste Ocean, unde iși desfașoara activitatea, Sebastian Dobrincu și-a cumparat o casa și in țara natala. Cum arata palatul luxos in care traiește…

- Varsta de pensionare crește de la 1 ianuarie 2023 pentru o categorie din Romania. Este vorba despre femeile nascute in ianuarie 1961, care vor ieși la pensie la varsta de 62 de ani, cu stagiul de cotizare complet de 32 de ani (fața de 61 de ani și stagiu complet de 31, ca pana acum). [...] Articolul…

- Ce a gasit un barbat care a cumparat o punga cu banane din magazin. A avut un șoc cand a deschis-o in fața intregii familii. Ce surpiza a avut familia, dar și cum s-a terminat totul, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Surpriza pentru o familie din Anglia. Ce au gasit intr-o punga […] The…

- Primul barbat din Romania supravegheat cu bratara electronica a taiat dispozitivul si a fugit de acasa. Pentru ce era cercetat Prima persoana din Romania careia politistii i-au montat in urma cu cateva zile o bratara electronica de supraveghere a incercat sa taie brațara și a fugit de acasa. Un barbat…

- O noua metoda de inselaciune dupa modelul „Accidentul". Un barbat din Bucuresti este acuzat ca producea accidente intentionat, cu propriile masini, ca sa castige bani de la companiile de asigurari. Volume 90- Capul intregii operatiuni este un barbat de 43 de ani, din Bucuresti. Acesta este acuzat…

- In ultima perioada, prețurile de la noi din țara au explodat, iar asta s-a intamplat și in cazul franzelelor. O paine costa acum pana la 25% mai mult fața de anul trecut. In mai multe supermarket-uri de la noi din țara, prețurile au crescut mai mult de doi lei, iar o paine cu semințe se gasește la aproximativ…

- Jasmine a fost una dintre cele mai celebre dansatoare din buric din Romania, dar a disparut din lumina reflectoarelor in ultimii ani. Recent, acesata a revenit in atenția publicului și a facut mai multe dezvaluiri intr-un interviu pentru Antena Stars. Blondina a marturisit ca a fugit de acasa de la…