Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman trece prin momente grele, dupa ce mama sa, Mioara Roman, a decedat. Fosta soție a lui Petre Roman a decedat in noaptea de 22 spre 23 februarie 2024, la azilul din Snagov, acolo unde se afla internata de ceva timp. Pe rețelele de socializare, Oana Roman a anunțat cand va fi inmormantata mama…

- Trupul neinsuflețit al Mioarei Roman, mama iubitei vedete de televiziune Oana Roman, a fost adus la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou pentru ultima slujba inainte de inmormantare.Sicriul alb a fost adus cu demnitate la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou, fiind inconjurat de membrii familiei și prieteni…

- Șefa de promoție, jurnalist de radio, traducator, specialist in istoria și civilizația țarilor arab, Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internata la azil, ca sa beneficieze de asistența medicala permanenta. Petre Roman, prima declarație dupa moartea Mioarei Roman.…

- Șefa de promoție, jurnalist de radio, traducator, specialist in istoria și civilizația țarilor arab, Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internata la azil, ca sa beneficieze de asistența medicala permanenta. Petre Roman, prima declarație dupa moartea Mioarei Roman.…

- Vestea ca Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, s-a stins din viața, azi, la varsta de 84 de ani, l-a indurerat și pe celebrul dansator Cornel Pasat, fostul iubit al Oanei Roman. In exclusivitate pentru Playtech Știri, Cornel Pasat ne-a vorbit despre puternica personalitate a Mioarei Roman, pe…

- In aceasta dimineața, la varsta de 83 de ani, a incetat din viața Mioara Roman, fosta soție a politicianului, și fostului premier Petre Roman. Imediat dupa anunțul facut de Oana, fiica celor doi, a aparut și reacția lui Petre Roman dupa moartea Mioarei Roman.

- Mioara Roman a decedat la caminul de batrani de la Snagov, acolo unde locuia de cateva luni. Petre Roman susține, in prima reacție dupa moartea acesteia, ca se intoarce in țara. „Sunt in avion, ma intorc spre țara. Nu e acum momentul (nr. de discuții), va rog frumos!”, a declarat Petre Roman pentru…

- Fostul premier al Romaniei a confirmat ca se afla deja in avion, in drum spre Romania, dupa ce a primit vestea trista a morții femeii care i-a fost partenera de viața timp de peste 30 de ani și care i-a adus pe lume o fata, pe Oana Roman. Deși nu au mai comunicat și nici nu s-au mai intalnit de la divorțul…