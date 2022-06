Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor l-a ales, astazi, pe actualul procuror general adjunct Bogdan Licu in functia de judecator la Curtea Constitutionala, conform Agerpres. Citește și: Scandal cu filmari si acuzatii din cele mai grave. Preot reclamat de vecini ca ii bombardeaza cu petarde si afuma cu tamaie Licu, propus…

- Deputații USR sesizeaza Curtea Constituționala cu privire la hotararea Camerei Deputaților prin care Bogdan Licu, „un plagiator cu pregatire cel mult mediocra”, este numit judecator la CCR, fara a fi respectate toate condițiile constituționale și legale. „Curtea Constituționala este o instituție fundamentala…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca a propus pentru postul de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei o persoana „din zona magistratilor”, nu din cea a politicienilor, mentionand ca este o propunere pe care si-o asuma, transmite Agerpres. „In primul rand, stiti foarte bine ca…

- USR condamna ferm simulacrul de audieri pentru posturile de judecatori la Curtea Constitutionala care au avut loc, miercuri, in comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat. „Astazi, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, s-a desfasurat un spectacol trist. Am vazut cum ni se dovedeste…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a dat avize pozitive, miercuri, pentru propunerile partidelor privind postul de judecator al Curtii Constitutionale ce va fi eliberat in urma expirarii mandatului lui Valer Dorneanu. PSD l-a propus pe Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al Romaniei,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor audiaza, miercuri, candidatii propusi pentru postul de judecator la Curtea Constitutionala care va fi eliberat de actualul presedinte al Curtii, Valer Dorneanu, al carui mandat se incheie in aceasta vara. PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor audiaza, miercuri, candidatii propusi pentru postul de judecator la Curtea Constitutionala care va fi eliberat de actualul presedinte al Curtii, Valer Dorneanu, al carui mandat se incheie in aceasta vara. PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul pe 10 iunie, potrivit documentului consultat de Libertatea.Valer Dorneanu a depus juramantul de judecator…