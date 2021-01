Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins in ședința de astazi sesizarea Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie, au declarat pentru G4Media.ro…

- Elena Udrea s-a infectat cu COVID 19 și ar fi aflat acest lucru joi seara, chiar inaintea ultimului termen din procesul in care este judecata pentru corupție la Curtea de Apel București, programat pentru vineri dimineața, a declarat pentru G4Media.ro avocatul acesteia, Veronel Radulescu. Aparatorul…

- Corpul de control al ministrului de interne face verificari la Jandarmerie pentru a elucida modul in care instituția a ajuns sa ii ofere lui Alexandru Cumpanașu protecție și un autoturism de lux in 2019, au declarat pentru G4Media.ro surse din Jandarmerie. Ancheta Corpului de control a fost declanșata…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca se va face o analiza a Legii salarizarii din sectorul public, iar pana la finalizarea acesteia salariile raman la nivelul din decembrie 2020. ”In ceea ce priveste angajatii din mediul bugetar – am spus-o tot timpul si o sa repet – nu sunt adeptul taierii salariilor,…

- Comisia Europeana a criticat dur documentul oficial trimis de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Comisia a reproșat Guvernului de la București ca Programul Național de Redresare și Reziliența…

- Un punctaj intern al PNL consultat de G4Media.ro arata ca liberalii vor sa evite polemicile politice pe tema tragediei de la Spitalul Județean Neamț. In cazul unor atacuri politice pe aceasta tema insa, membrii PNL au ca linie de atac acuze la adresa PSD și a lui Ionel Arsene, dar și la adresa Guvernului…

- Interioarele sunt cele mai periculoase, dar riscurile pot fi reduse luand toate masurile disponibile pentru a lupta contra infectarii prin aerosoli. Iata, in colaborare cu „El Pais”, probabilitatea de infectare in aceste trei scenarii din cotidian in functie de ventilatie, folosirea mastii si durata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, astazi, pe cererea de solutionare a unui conflict juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, formulata de presedintele interimar al forului legislativ, Robert Cazanciuc, dupa ce Parchetul General i-a deschis…