O prostituata a fost nevoita sa presteze munca in folosul comunitații pentru ca nu și-a platit la timp amenzile. Aceasta a dunat in total 160 de amenzi. Femeia din localitatea Cugir, județul Alba, a fost obligata de instanța de judecata sa presteze 300 de ore de munca in folosul comunitații. In loc sa plateasca suma totala de 72.980 lei acumulata din amenzi, femeia va presta munca in folosul comunitații, „S-a constatat insolvabilitatea debitoarei, avand in vedere ca nu are venituri sau bunuri care sa poata fi urmarite și executate silit. De asemenea, deși legal citata, intimata nu s-a prezentat…

- O prostituata din Cugir, județul Alba, care de-a lungul vremii a primit peste 160 de amenzi pe care nu le-a platit, a fost obligata de instanța de judecata sa presteze 300 de ore de munca in folosul comunitații.

