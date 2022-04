Stiri pe aceeasi tema

- Academia Americana de Film se va reuni vineri pentru a decide eventuale sanctiuni impotriva actorului Will Smith dupa palma data lui Chris Rock pe scena galei Oscar, mai devreme cu zece zile fata de data stabilita initial. Academia de Arte si Stiinte Cinematografice a explicat miercuri ca aceasta reuniune…

- Kenny Rock, fratele lui Chris Rock, cere ca lui Will Smith sa ii fie retras premiul Oscar caștigat pentru rolul din King Richard. Reacția acestuia vine dupa ce fratele lui a fost palmuit pe scena chiar de Smith. „Ma doare sa tot vad imaginile, pentru ca vad o persoana draga cum este atacata și nu pot…

- Academia Americana de Film a initiat o ancheta disciplinara impotriva actorului Will Smith, dupa incidentul in care acesta l-a plesnit pe comediantul Chris Rock, pe scena premiilor Oscar. Consiliul organizatiei verifica acum daca, si in ce fel a incalcat Will Smith regulile de conduita. Potrivit reprezentantilor…

- Audienta Oscarurilor a crescut duminica cu 56%, atunci cand 15,36 milioane de privitori au urmarit cea de-a 94-a editie a galei Premiilor Academiei de la ABC, potrivit Variety. Spectacolul gazduit de Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes a crescut cu 56% fata de nivelul scazut istoric de anul trecut…

- Will Smith i-a cerut scuze, luni, actorului de comedie Chris Rock pentru ca l-a palmuit pe scena galei Academiei Americane de Film din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza dpa. Will Smith, care a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard”,…

- Will Smith pierde Oscarul caștigat dupa ce l-a batut pe Chris Rock? Fanii s-au intrebat daca Will Smith ar putea pierde Oscarul dupa ce l-a lovit pe Chris Rock pe scena, chiar in timpul galei. Incidentul s-a intamplat dupa ce actorul de comedie a facut o gluma deplasata despre soția lui Smith, Jada…

- Will Smith l-a batut pe Chris Rock pe scena Oscarurilor – VIDEO Referindu-se la faptul ca Jada Pinkett Smith este tunsa zero, Chris Rock a exclamat: „Jada, abia aștept sa apara GI Jane 2”. A facut referire la filmul GI Jane din 1997, in care Demi Moore era cheala. Cateva momente mai tarziu, Will Smith…

- Will Smith, castigatorul premiului Oscar pentru rolul principal din filmul King Richard l a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza DPA citat de Agerpres.ro.Cu cateva secunde…