SUA critică în termeni duri România, care tolereză violurile. Și cazul lui Cătălin Cherecheș i-a revoltat pe americani Ultimul raport venit de la Departamentul de Stat al SUA critica in termeni duri Romania. Americanii vorbesc despre cazul lui Catalin Cherecheș, dar trag un semnal de alarma și in privința violurilor și a abuzurilor…tolerate de autoritațile din țara noastra. Așadar, SUA dau de pamant cu partenerul strategic Romania in ultimul raport al Departamentului de […] The post SUA critica in termeni duri Romania, care tolereza violurile. Și cazul lui Catalin Cherecheș i-a revoltat pe americani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a publicat Raportul sau privind situația drepturilor omului in Romania, in anul 2023, subliniind ca drepturile omului reprezinta o responsabilitate comuna. Americanii pun Romania la colț, reproșand lipsa de responsabilitate in ceea ce privește supravegherea judiciara,…

- Daca pana acum ne-am obișnuit ca americanii sa vina sa investeasca la noi, mai nou, se intampla și invers. Norofert, unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, a semnat primul contract de distribuție pentru 3 state din SUA: Dakota de Sud, Dakota de Nord și Minessotta. Mai mult, firma…

- Premierul Marcel Cioacu a declarat, marți, ca Romania a consumat pana acum circa 20% din transele 1 si 2 din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar cu privire la transa a treia a afirmat ca Guvernul asteapta ultimul raport, dupa vizita oficialului european pentru PNRR, Celine Gauer.

- Cafea in mijlocul unui munte de sare! Romanii, dar și mulți straini, vin sa serveasca o cafea mai puțin obișnuita. Chiar daca licoarea poate are același gust ca peste tot, peisajul in care este servita face insa diferența, deoarece ”cafeneaua” se afla la zeci de metri sub pamant. O experiența relaxanta…

- Guvernul anunța e-TVA, un sistem informatic care ar trebui sa ajute companiile. Insa, haosul bate la ușa pentru ca multe societați mici risca sa dispara. Guvernul lanseaza e-TVA, un sistem informatic care promite sa simplifice interacțiunea contribuabililor cu ANAF și sa optimizeze colectarea TVA-ului.…

- Acuzații grave la adresa președintelui Joe Biden! Acesta a sustras mai multe documente secretizate despre razboiul din Afganistan și despre probleme de securitate americane. La momentul producerii incidentului, Joe Biden ocupa funcția de vicepreședinte. Cu toate acestea, președintele nu va fi judecat…

- Gripa sau raceala? Ambele sunt infecții respiratorii contagioase, cu simptome pana la un punct asemanatoare. Totuși, sunt boli diferite. Gripa și racelile de sezon sunt provocate de virusuri diferite: gripa , de virusuri gripale, racelile, de mai multe virusuri cum sunt: rinovirusuri paragripale, coronavirusuri…

- Cand vorbim de prenumele copiilor noștri, nu de puține ori am asistat la imaginații debordante, și alegerea unor prenume, uneori comice, alteori nu prea. In cazul unora, imaginația parinților a dus la intrarea in „Guiness Book of Records”, dar nu este cazul de fața. Așadar,