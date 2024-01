Stiri pe aceeasi tema

- Un nou-nascut a fost transportat la spital marți, 16 ianuarie, dupa ce a fost gasit intr-o punga de cumparaturi pe o strada din Londra. Conform polițiștilor britanici, sugarul era infașurat intr-un prosop, relateaza Reuters.

- O fetița nou-nascuta a fost gasita intr-o punga de plastic, pe o strada din Londra, a anunțat vineri poliția britanica. Bebelușul era infașurat intr-un prosop, iar afara erau minus 3 grade Celsius, scrie Reuters.

- Un barbat de 28 de ani, nascut in Marea Britanie și care nu a plecat niciodata din țara, urmeaza sa fie deportat in Portugalia, de unde au emigrat parinții sai in urma cu mai bine de 30 de ani, relateaza The Guardian.

- Un barbat suspectat ca a fugit cu un panou rutier din Londra pe care se afla o lucrare revendicata de Banksy a fost arestat, a anuntat politia la 23 decembrie, a doua zi dupa furt, scrie Le Figaro.Lucrarea, trei avioane care par a fi drone de lupta pe un panou al indicatorului oprire, a aparut in…

- Un barbat a fost condamnat la inchisoare și și-a petrecut 48 de ani in spatele gratiilor, pentru o crima pe care nu el a comis-o. Dupa tot acest timp, instanța a decis sa verifice probele și dovezile și l-a eliberat pe barbat. Acesta a fost pus in libertate la varsta de 70 de ani, dupa mai bine de jumatate…

- Ministerul britanic de Externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Londra si a sanctionat doua persoane pentru o incercare esuata a unor spioni cibernetici ruși de a interveni in politica Marii Britanii.

- Mașina in care se aflau cele doua victime a fost izbita de un autoturism și proiectata intr-o a treia mașina. Cele doua victime au intrat in stop cardio-respirator, copilul decedand la scurt timp de ce impact. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, accidentul s-ar…

- Melinda Sara Moiș, copila 13 ani cautata de o saptamana de polițiști, dupa ce a disparut de acasa, din Sighetu Marmației, a fost gasita.Anunțul a fost facut de șeful politiei locale din Sighet, care a precizat ca a gasit-o "intamplator" și ca fata este "vie și ok". Parinții Melindei anunțasera o…