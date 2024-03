Când fragilitatea învinge forța: Povestea riscantă a pianistului care a înfruntat demonii Kremlinului Intr-o lume adesea haotica, in care doar arta autentica are curajul de a confrunta dur politicul, povestea plina de risc a pianistului și dirijorului rus Andrei Gavrilov continua sa fie o sursa de inspirație și un exemplu stralucit de cutezanța și integritate morala și artistica. Viața și cariera lui Gavrilov ilustreaza lupta pentru libertatea de exprimare și nevoia profunda a artistului de a ramane fidel propriei viziuni, in ciuda presiunilor exterioare și a circumstanțelor adesea ostile. Viața ca lupta impotriva represiunii și a cenzurii Nascut la Moscova, pe 21 septembrie 1955, Gavrilov a crescut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

