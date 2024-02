Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta pentru sclavie intr-o comuna din județul Giurgiu. O familie este suspectata ca a profitat de mai multe persoane cu handicap, le-a pus la munca fara sa le plateasca și le-a ținut in condiții mizere, fara medicamente.

- Cazul este instrumentat de procurorii DIICOT.Potrivit acestora, victimelor li se luau actele și apoi erau puse sa ingrijeasca animale, sa culeaga porumbul, sa adune lemne de foc sau chiar sa presteze munci folosul comunitații pentru unul dintre suspecți.In ciuda muncilor grele la care erau supuse,…

- In județul Gorj, aproape 200 de oameni sunt in situația mai sus descrisa. Prefectul județului, Iulian Popescu, se arata șocat de aceste informații și a facut sesizare spre ”instituțiile abilitate”, potrivit Antena3. ”In urma unor verificari, am obținut informații ca 170 de persoane din Gorj dețin permise…

- Mii de oameni au ramas fara economiile de-o viața dupa ce le-au depus la Casa de Ajutor Reciproc (CAR) Invațamant din Slobozia, in timp ce șefii au incasat pana și sporuri de numarat bani, arata o investigație RISE Project. Citește și: Descoperire arheologica pe lotul 3 al Autostrazii Pitești-Sibiu.…

- Mai mulți oameni cu suflet mare au pus mana de la mana și acum, in prag de sarbatori, au achiziționat un carucior electric pentru o adolescenta din Galda de Jos care sufera de un handicap grav. „O mana de oameni uniți am reușit o minune pentru o fetița care avea mare nevoie de un carucior […] The post…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare Cod portocaliu de precipitatii abundente in sase judete din sudul si sud-estul tarii, valabila pana duminica seara.Astfel, in intervalul 25 noiembrie, ora 10:00 – 26 noiembrie, ora 18:00, in judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita,…

- Important: Astazi, 20.11.2023, intre orele 10:00 – 17:00, traficul rutier pe sensul București – Giurgiu v-a fi deviat pe calea drepta, banda 1 pentru a permite finalizarea lucrarilor de asfaltare (așternerea stratului de uzura) la banda mediana in cadrul #lucrarilor de intreținere periodica la suprastructura…

- Politia de Frontiera a anuntat ca, duminica, incepand cu ora 11.25, in sensul giratoriu din proximitatea Punctului de trecere a Frontierei Ruse, se desfasoara un protest al societatii civile. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe teritoriul Bulgariei. Totul pornește de la un incinerator care ar…