Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea preoților de caritate și a responsabililor sectorului social-filantropic și misionar din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Satmarului s-a desfașurat la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. The post Preoții din Satu Mare și Maramureș pregatesc acțiunile…

- Iubiți și preacucernici parinți, pastori de suflete, cinstit cin monahal, dragi colaboratori și impreuna slujitori ai Sfintei noastre Episcopii, Va prețuiesc pe fiecare in parte și pe toți la un loc, deopotriva, pentru tot ceea ce faceți și va doresc sa aveți pace și liniște, binecuvantare și ajutor…

- Data de 27 decembrie reprezinta o zi de referința in istoria Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, atat din punct de vedere istoric cat și duhovnicesc. Miercuri, 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, se implinesc 7 ani de la intronizarea Preasfințitului Parinte Iustin, in demnitatea…