Caz la DIICOT: Un bărbat din Hunedoara a șantajat un copil de 8 ani Un individ care se folosea de numele unor influenceri a convins o fata de 8 ani sa ii trimita fotografii sexuale explicite. DIICOT a gasit 600 de fișiere in calculatorul individului. Incepand din anul 2020, individul a creat multiple conturi false pe o platforma de socializare, utilizand numele și imaginile unor minori sau ale unor influenceri. Ulterior, folosind aceste conturi, a intrat in contact cu o fata de 8 ani și, avand in vedere varsta frageda a acesteia și sentimentele de admirație dezvoltate pentru diferiți influenceri, a manipulat-o sa produca și sa-i trimita fotografii și videoclipuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

