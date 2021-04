Caz incredibil în Dej. O femeie s-a automutilat și și-a înjunghiat copiii pentru a se răzbuna pe socru O femeie din localitatea Babdiu, din apropiere de Dej, i-a șocat anchetatorii. Ea și-a provocat rani grave cu un cuțit și și-a injunghiat cei doi copii, pentru a da vina pe socrul ei, vrand sa se razbune pentru un conflict mai vechi. Femeia a sunat, miercuri seara, la 112 și a anuntat ca a existat […] The post Caz incredibil in Dej. O femeie s-a automutilat și și-a injunghiat copiii pentru a se razbuna pe socru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O femeie, in varsta de 104 ani, din nordul Columbiei, a fost infectata cu virusul SARS-CoV-2 de doua ori. Și chiar daca la a doua infectare a avut nevoie de internare la terapie intensiva acum este din nou acasa și se simte bine. Carmen Hernandez a fost externata in aplauzele personalului medical impresionat…

