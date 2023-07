Caz incredibil! Cioban umilit de un consilier local. Omului i-a fost legată o talangă de gât! E greu de crezut ca unele persoane mature se pot amuza umilind un om, dar exista, din pacate, situații in care acest lucru se intampla. Un cioban a ajuns sa fie protagonistul unor scene umilitoare, fiind filmat cu o talanga de gat. Totul s-ar fi intamplat la o stana din comuna Zapodeni, județul Vaslui, unde […] The post Caz incredibil! Cioban umilit de un consilier local. Omului i-a fost legata o talanga de gat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Zapodeni, județul Vaslui, au fost surprinse imagini șocante care ilustreaza umilirea unui barbat de catre cei pe care ii considera prieteni. Incidentul a avut loc la o stana din localitate, unde barbatul agresat lucra ca cioban. Patronul stanei, care este și consilier local din partea Partidului…

- Imagini incredibile! Cioban umilit de patronul sau, consilier local: I-a legat o talanga de gat si l-a pus sa mearga in genunchiUn cioban din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a fost umilit de un consilier local. Politicianul si un prieten de-al sau i-au legat barbatului o talanga de gat, l-au pus…

- Totul s-a petrecut la o stana dintr-o localitate din județul Vaslui unde cel batjocorit muncește ca cioban. Patronul stanei, care este și consilier local, l-a umilit impreuna cu un prieten pe barbatul fara prea multa carte.

- Imagini halucinante filmate intr-o comuna din județul Vaslui. Un cioban a fost umilit de patronul stanei unde lucreaza, consilier local din partea Partidului Social Democrat. Impreuna cu un prieten, patronul i-a legat barbatului o talanga de gat și l-a pus sa mearga in genunchi. De asemenea, i-au cerut…

- Consilierul local PSD, Lucian Panainte, a umilit un cioban din comuna Zapodeni, județul Vaslui. Acesta l-a legat cu o talanga de gat și l-a pus sa stea in genunchi, filmandu-l pentru amuzamentul prietenilor sai. Lucian Panainte, inginer și consilier local PSD, a umilit un cioban, legandu-l cu o talanga…

- BATJOCURA… Imagini șocante surprinse in comuna Zapodeni! Un barbat a fost umilit chiar de cei pe care ii numea prieteni. Totul s-a petrecut la o stana din localitate, unde cel batjocorit muncea ca cioban. Patronul stanei, care este și consilier local din partea Partidului Social Democrat (PSD), impreuna…

- In cadrul emisiunii “COCKTAIL POLITIC”, de marti 16 mai 2023, de la TV News Buzau, cu Raul Florescu, invitata din platou – Haritina Craita a reusit sa aduca in prim plan o serie de probleme atat in planul civic – adminsitrati

- Sloganul ”L-am decapitat pe Ludovic al XVI-lea, putem reincepe!”, scandat cu regularitate la manifestatii impotriva reformei pensionarii, a fost scandat de catre un consilier regional din Ile-de-France in fata sediului Partidului Renaissance al presedintelui francez Emmanuel Macron, relateaza Le Figaro,…