Cauzele destrămării unei trupe de mare succes. Totul a plecat de aici Radu și Arsenie, foști componenți ai trupei O-Zone , au vorbit despre motivele pentru care trupa s-a destramat in plina glorie. Discuțiile au pornit de la bani, iar cei doi artiști s-au certat cu colegul lor, Dan Balan, care a incasat ulterior sumele cuvenite pentru drepturile de autor. „Doar la concerte individuale. Daca se mai intampla la un concert, da, dar altfel nu sunt sigur. Exista o vorba. Niciodata sa nu spui niciodata pentru ca nu știi ce o sa fie peste o ora, nu știi ce o sa fie maine. Nu pot sa spun ca o sa ne vedem sau nu, daca o sa cantam impreuna sau nu. Daca ma intrebai acum 10… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

