Catherine Zeta-Jones va veni în România. Va juca alături de George Burcea Catherine Zeta-Jones va petrecere cateva luni in Romania. Alaturi de alte vedete de la Hollywood, soția lui Michael Douglas face parte din distribuția viitorului film ”Wednesday”, o continuare a celebrei pelicule ”Familia Addams”. Din distribuția filmului regizat ce celebrul Tim Burton, nominalizat la Oscar pentru ”Corpse Bride” si ”Frankenweenie”, face parte actorul roman George Burcea. Actorul il va interpreta ape Lurch, servitorul familiei Addams. Actrița Gwendoline Christie, cunoscuta pentru rolul Brienne din serialul Game of Thrones, intra in rolul Larissei Weems, rivala Morticiei Addams,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp a prezentat duminica seara in cadrul Festivalului de la Deauville (vestul Frantei) filmul "City of lies" (Orasul minciunilor) care prezinta ancheta asupra mortii rapperului Notorious BIG, un film care a fost, in opinia actorului american, "rapit" timp de mai multi ani, relateaza AFP.…

- Astazi se ia o decizie privind condițiile de incepere a noului an școlar. De o luna intreaga vorbim despre scenarii și așteptam o hotarare concreta și coerenta. In doar cateva ore are loc o ședința la Ministerul Sanatații in cadrul careia se vor stabili toate aceste lucruri, relateaza Realitatae PLUS. La…

- Comunele Beliș și Feleacu trec in scenariul galben pentru urmatoarele doua saptamani. Masura intra in vigoare la data de 25 august 2021. Potrivit Hotararii CJSU, la nivelul comunei Beliș rata incidenței la 1000 de locuitori este de 1,53, iar la nivelul comunei Feleacu de 1,80. Marți, comuna Margau a…

- Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 s-a dublat intr-o singura zi, ajungand, ieri, la 544 de imbolnaviri, aproape dublu fața de ziua anterioara, cand au fost raportate 286 cazuri noi. Este cel mai mare n...

- Catherine Zeta-Jones va avea rolul Morticia din celebra familie Addams in serialul Netflix intitulat "Wednesday", anunta Variety, potrivit News.ro. Ea se alatura actorilor din distributie anuntati deja: Jenna Ortega si Luis Guzman. Ortega va fi Wednesday, in timp ce Guzman il va interpreta…

- Meciurile din etapa a treia a Ligii I de fotbal, editia 2021-2022, au loc de vineri pana luni, potrivit Agerpres. Rezultate: Vineri 30 iulie CS Gaz Metan Medias - FC Arges 2-2 (1-1), Stadion Gaz Metan - MediasAu marcat: Ioan Filip (26), Patricio Matricardi (62), respectiv…

- Cercetatorii avertizeaza autoritațile europene ca trebuie sa ia acum masuri pentru a tempera transmiterea variantei Delta, in urmatoarele luni. Oficialii trebuie sa faca eforturi pentru a crește rata de vaccinare, pentru a consolida capacitatea de testare și de secvențiere genetica, dar și pentru a…

- In fiecare an, comunitatea OZN se reuneste pentru a-si sarbatori convingerile. Ziua mondiala a obiectelor zburatoare neidentificate (World UFO Day), marcata pentru prima data in 2001, a fost creata de Organizatia World UFO Day si este adesea consemnata pe 24 iunie si 2 iulie, desi organizatia a declarat…